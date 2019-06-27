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ضبط فرد خرطوش و40 قطعة حشيش بحوزة عاطل في حلوان

قضايا وحوادث

ضبط قاتل. الأوكرانية. بالغردقة
ضبط قاتل. الأوكرانية. بالغردقة

مصطفى صابر

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ألقت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم هاني أبو علم، القبض على عاطل، قبل ترويج كمية من الحشيش المخدر على المتعاطين، بدائرة القسم.

وكشفت التحريات التي أجراها النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام المدعو معتز م.أ، وشهرته معتز السني، 37 سنه، عاطل، ومقيم بمجاورة 9 المشروع الأمريكي، سبق اتهامه في 3 قضايا، آخرهم 22549 لسنة 2018 حلوان مخدرات، بالإتجار في الحشيش.

وبتقنين الأوضاع واستصدار إذن من النيابة العامة، تم تشكيل حملة أمنية من مباحث القسم، ومداهمة الأماكن المتردد عليها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته 40 قطعة حشيش، وسلاح أبيض "نصل معدني"، وسلاح ناري "فرد خرطوش" عيار 16 ملم، و3 طلقات من ذات العيار، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم أمام العميد محمد عاكف، مفتش المباحث، اعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه باستخدام المضبوطات في الاتجار بالهيروين، للكسب الغير مشروع، والسلاح الأبيض، بقصد الدفاع عن النفس، والهاتف المحمول لتسهيل الوصول للعملاء.

وبالعرض على العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، حرر محضر رقم 16195 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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