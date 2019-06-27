» انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية في الطالبية

27 يونيو 2019 - 08:51 م

أقدم شاب علي الانتحار، اليوم الخميس، بإلقاء نفسه من الدور الخامس بسبب مروره بأزمة نفسية بمنطقة الطالبية.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجدة بسقوط شاب من علو، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم والانتقال إلي مكان الواقعة، تبين وجود جثة شاب غارق في دمائه إثر سقوطه من الدور الخامس.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار من الدور الخامس بسبب مروره بأزمة نفسية ومشاكل أسرية ولا شبهه جنائيه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



