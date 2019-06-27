  • الخميس 27 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:37 م
بحث متقدم
الدولار

مفاجأة.. الدولار بـ10 جنيهات في هذا الموعد

أرشيفية

احذر.. التجار يجهزون «الفخ»

مجدي عبدالغني وعمرو وردة

تصريح مفاجئ لـ«مجدي عبدالغني» حول فيديو «عمرو وردة»

محمد بن سلمان

تفاصيل خطة «بن سلمان» لـ2019

أبومازن

أقوى تعليق من الرئيس الفلسطيني على مؤتمر البحرين

رانيا يوسف

رانيا يوسف تنشر صورتها بـ«الفستان الفاضح»:«إشمعنه عمرو وردة»

بالفيديو.. "الأرصاد": 4 تحذيرات مهمة للمواطنين

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الغد

الداعية السعودي ، خالد المصلح

فتوى «الرموش الصناعية» تفجر موجة جدل في السعودية

عثمان أحمد عثمان

عثمان أحمد عثمان الأسطورة "نمبر وان".. حكايات وأسرار

حازم صلاح أبو إسماعيل

نجل «أبو إسماعيل» يكشف حقيقة تعرض والده للاعتداء

تقتل طفلها بأمر الشيطان !

عرب وعالم

فتاة
فتاة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان يخص 25 قاضيًا بأمر ملكي جديد

#

كيم كارداشيان تعلن مولد طفلها الرابع من "أم بديلة"

#

الملك سلمان يختص 54 قاضيًا بأمر ملكي عاجل

#

سيدة تقتل طفلها لرفضه المذاكرة فى الشرقية

طفل

مقتل

الشيطان

امريكية

دعت أميركية متهمة بقتل طفلها البالغ من العمر 8 سنوات، أنها أقدمت على جريمتها بأمر من الشيطان.

واعتقلت الشرطة في تكساس تيشا سانشيز بعد  العثور على جثة الطفل جيوفاني دي لا بينا، واتهمتها بالقتل العمد.

وقالت مذكرة التوقيف إن الوالدة أوضحت لأحد أقربائها أن الشياطين أمروها بالتضحية بابنها، وطلبت منه أن يسامحها على فعلتها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

واعتقلت سانشيز في العام الماضي، بعد مقاومة الاعتقال والاعتداء على موظف حكومي، بعد تعنيفها طفلها، ونقلت إلى مصح عقلي للعلاج.

وعندما استجوب مسؤولو الخدمات الاجتماعية الطفل، قال إن أمه عظيمة، ما أدى إلى إغلاق القضية،في ولم يتوقع أحد أن تقدم الأم على قتل طفلها لاحقاً. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الأحد.. فتح الحدائق بالمجان للمواطنين
» تقتل طفلها بأمر الشيطان !
» احذر.. التجار يجهزون «الفخ»
» انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية في الطالبية
» الذهب يتراجع 4 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» «تذكرتى» تحدد آخر موعد لحجز تذاكر الأدوار النهائية لأمم أفريقيا
» مفتي الجمهورية يدين بشدة التفجيرات الإرهابية في تونس
» بالصور.. محافظ المنيا يكرم اثنين من رجال الإسعاف لأمانتهما
» إطلاق نار على مسجد في فرنسا
» فيديو.. داعية يطالب باختصار خطبة الجمعة لـ5 دقائق
» ظريف: الحرب القصيرة مع إيران "وهم"

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة