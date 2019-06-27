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مصرع 36 في انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية

عرب وعالم

انهيار منجم بالكونغو
انهيار منجم بالكونغو

المصريون ووكالات

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لقي 36 شخصا مصرعهم، الخميس، جراء انهيار بمنجم للنحاس، جنوب شرقي الكونغو الديمقراطية.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في منطقة المنجم، ووصل عدد القتلى 36 حتى الساعة (18: 00 ت.غ).
من جهتها، أوضحت شركة "كاموتو" التي تدير المنجم وتتبع شركة "غلينكور" السويسرية، أن الانهيار حدث في منجمها بمنطقة "كولويزي".
وأضافت في بيان أن الانهيار وقع في جزء من المنجم يدخله يوميا آلاف الأشخاص الذين لا يملكون ترخيصا رسميا للعمل بالمنجم.
وقالت الشركة إنها تتواصل بشكل مستمر مع المسؤولين الأمنيين لمنع عمليات التنقيب غير الشرعي.
ويلجأ كثير من الفقراء في الكونغو الديمقراطية الغنية بالثروات المعدنية، إلى الأنفاق التي هجرتها شركات التنقيب عن المعادن، ويقومون بالتنقيب بأنفسهم عن المعادن دون ترخيص، ودون اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة. -

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