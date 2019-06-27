» ماذا قال البرلمان التونسي عن "الشغور الرئاسي"؟

27 يونيو 2019 - 10:54 م

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان التونسي، عبدالفتاح مورو، أنه لم يتم طرح مسألة شغور منصب رئيس الجمهورية في البرلمان.



وقال عبدالفتاح مورو، لإذاعة «شمس إف إم»، التونسية، إنه لا يتمنى التطرق إلى موضوع الشغور، مشيرا إلى أن الدستور واضح في هذا المجال.

