» تطورات جديدة في واقعة "فتاة الموتوسيكل" بالإسكندرية

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أمر قاضى التجديد الوقتى بمحكمة جنح الجمرك، مساء الخميس، بإخلاء محمد سعيد «البطل الوهمى» لواقعة فتاة الموتوسيكل بكفالة 10 آلاف جنيه مع بقائه على ذمة التحقيقات.
كان المتهم نشر مقطع فيديو وصور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تظهر وجود فتاة رفقة شابين على موتوسيكل بشارع قناة السويس، مدعيا أنها في حالة تخدير وقد تكون مخطوفة.
وأثارت تدوينة الشاب حالة من القلق والخوف في الشارع السكندري، مشيرا إلى أنه قام بمطاردة الشابين وقطع الطريق عليهما بالسيارة وأخطر أمين الشرطة الذي ألقى القبض عليهما.
وتبين أن القصة مختلقة وان الفتاة تعانى من إعاقة حركية وكانت رفقة شقيقها وحرر أحدهما بلاغا حمل رقم 1969 لسنة 2019 إداري قسم شرطة الجمرك، ضد البطل الوهمى، اتهمه فيه بنشره قصة مفبركة بالكذب والتضليل والتشهير بشقيقته على السويشال ميديا، بحسب "المصري اليوم".
وبإحالة البلاغ إلى نيابة الجمرك، قرر المستشار حسام حسن، رئيس النيابة، استدعاء المتهم وقرر محمد سعيد، طالب قى كلية سياحة وفنادق جامعة الإسكندرية، إنه بالفعل شاهد الفتاة على الدراجة البخارية وسط اثنين من الشباب وظن أنها مخدرة نظرا لحالتها الصحية التي لم يكن يعلمها، مما أثار شكوكه فقام بتصويرهم بواسطة هاتفه المحمول ثم توجه إلى أحد امناء الشرطة الذي تصادف تواجده بالمكان عند مدخل كوبرى محرم بك فأخبره بالأمر فرد عليه أنه سيعمل اللازم ثم انصرف بعد ذلك.
وأضاف الطالب المتهم أنه فور انصرافه توجه إلى أصدقائه وروى لهم الواقعة فقاموا بتوبيخه ووجهوا له اللوم لعدم تتبع مستقلى الموتوسيكل وإيقافهم بالقوة لتحرير الفتاة وتزامن ذلك مع نشر صفحة الزقازيق «بوست» تروى فيه الواقعة وتشير إلى أن الفتاة هي نفسها الفتاة المبلغ بغيابها من الشرقية منذ 5 أيام وأن الشرطة ألقت القبض على المختطفين بفعل شهامة الشاب «محمد سعيد».
واعترف المتهم أمام المستشار حسام حسن، رئيس نيابة الجمرك، بأنه أعتقد أن أمين الشرطة قام بالقبض على الجناة فقام بإعادة نشر الخبر مرة أخرى تحت ضغط اللوم من أصدقائه، مع تعديل روايته بأنه قام باعتراض مستقلى الموتوسيكل بسيارته حتى تمكن أمين الشرطة من ضبطهم، ثم انصرف بسيارته، وعندما عاد مرة أخرى وجد الفتاة ملقاة على الأرض في حالة تخدير أو إغماء وأمين الشرطة متحفظ على الشابين.
وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر وسائل الإنترنت وإساءة استعمال وسائل الاتصال قبل أن يقرر قاضى التجديد مساء اليوم إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.

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