توفيق عكاشة يفجر مفاجأة مدوية عن ميريام فارس

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فجرالإعلامي توفيق عكاشة، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن ميريام فارس كانت تعمل مندوبة مبيعات في ألمانيا، وعندما جاءت لمصر قامت بالغناء.
وعلق "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، على تطاول ميريام فارس على مصر، قائلًا: "انا مكنتش أعرف إن في مطربة بالاسم ده، انتي مين عشان تقولي مصر مش قادرة تقدر تدفع مرتبك، هو إنتي شغالة مندوبة مبيعات". 
وتابع: "المخرج بيقولي كانت بتغني عندنا في الموالد، وبعد كده ربنا كرمها بقرشين، وعملت عمليات تجميل في لبنان، واشتغلت مطربة".


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