» الإكتئاب يزيد من احتمال الوفاه مع الأمراض العضوية

28 يونيو 2019 - 12:40 ص

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن الاكتئاب يزيد من احتمال الوفاة مع الأمراض العضوية.



وتابع عكاشة، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاكتئاب مرض أكثر ألمًا من السرطان.



وكشف الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، أن حدوث جلطة في القلب في حال الإصابة بالاكتئاب تزيد فرص الوفاة بنسبة 17% وفي الحالات الطبيعية تبلغ نحو 4% فقط، ومريض السرطان إذا أصابه الاكتئاب يرفض العلاج.



وأكد أستاذ الطب النفسي، أن عدد السنوات التي تضيع من العمل بسبب المرض والوفاة المبكرة نجد أن 38% من جميع الأمراض تستحوذ الأمراض النفسية على النسبة الأكبر.













