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طبيب نفسي يكشف تفاصيل مثيرة عن لقائه بـ"صلاح"

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محمد صلاح
محمد صلاح

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كشف الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، عن أن النجم الدولي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي قام بزيارته من أجل التعرف عليه.
وأوضح "عكاشة"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فور وصول محمد صلاح إلى المنتجع الصحي الخاص به ترك الجميع أعمالهم وأراد الجميع أن يلتقطوا صورا معه.
وأضاف أستاذ الطب النفسي أن سر ابتسامة محمد صلاح تعود إلى ذكاءه العاطفي الأهم من الذكاء الأكاديمي الذي يتسبب في نجاح الشخص ولكنه لا يجعله شخص محبوب من الجميع، فالجميع يحب محمد صلاح وأصبح واحدا من اهم 100 شخصية في العالم والابتسامة تحتوي على البراءة والنقاء ولديه قبول من جميع من يعرفه ولديه هدوء نفسي وانفعالته منضبطه ومن النادر أن يثور.


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