» الصين تبدأ العمل فى القطار المغناطيسي

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الصين

قطار

قالت السلطات الصينية انها تستعد للدخول لإطلاق  قطار "مغناطيسي" يمكنه السير بسرعة تتجاوز 600 كيلومتر في الساعة، وهو ما يجعله مضاهيا لسرعة النقل الجوي.

ووفقا لـ"سكاي نيوز"، سوف يعتمد هذا القطار على الدفع المغناطيسي، ما يحل مشكلات الاحتكاك، ويوفر سرعة أكبر للقطار.

ومن المتوقع أن يكون  القطار الجديد أكثر راحة للمسافرين، إذ سيتحرك بضجيج أقل وأيضا اهتزاز أقل للمقصورات.

ودشنت الصين في عام 2017، قطار فوشينغ، الذي يربط بين مدينتي بكين وشنغهاي، بمسافة 1300 كيلومتر وبسرعة 350 كيلومترا في الساعة.

وتصل مدة الرحلة بين بكين وشنغهاي بهذا القطار إلى ثلاث ساعات ونصف، بينما على متن الطائرة التجارية تستغرق 4 ساعات ونصف الساعة، بسبب إجراءات المطار، بحسب نائب رئيس قسم الهندسة في الشركة التي تتولى المشروع.

جدير بالذكر أن اليابان أجرت اختبارا في عام 2015 حطمت خلاله الرقم القياسي، حيث بلغت سرعة القطار المختبر 603 كيلومترات في الساعة.   


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