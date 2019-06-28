"التضامن": 542 حالة طلاق يوميًا

28 يونيو 2019 - 10:44 ص

قال أيمن عبد العزيز، المنسق التنفيذي لمشروع وحملة "مودة" للحد من حالات الطلاق بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الحملة رصدت 542 حالة طلاق يوميا، و198 ألف حالة سنويا.

وأشار عبد العزيز خلال لقاء له على فضائية "صدى البلد"، إلى أنه منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالبحث عن أسباب زيادة نسب الطلاق في مصر وهي الظاهرة التي تعتبر جديدة على طبيعة المجتمع المصري، والحملة تقوم بإحصاء دوري لحالات الطلاق مع الاهتمام بفئة الشباب كونهم هم الشريحة التي ستكون الأسر الجديدة المقبلة، من خلال تأهيلهم لتكوين أسرة سوية.