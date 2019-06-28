"ترامب" يحرج رئيس وزراء اليابان

28 يونيو 2019 - 11:54 ص

تعرض رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، لموقع محرج، حينما كان يهم بمصافحة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

ووقف ترامب وآبي، بجانب بعضهما البعض، أمام عدسات المصورين، وحينما مد رئيس الوزراء الياباني، يده إلى ترامب لأجل المصافحة، لم ينتبه الرئيس الأميركي، وظل ينظر أمامه، وفي إحدى اللحظات، التفت جانبا.

وظل رئيس الوزراء الياباني، مادا يده طيلة خمس ثوان، ولم يتفاعل ترامب.

وفي إحدى اللقطات بدا الرئيس الأميركي ينظر إلى الأسفل بما يمكنه من روية يد آبي الممدودة، إلا أنه لم يستجب إلى المصافحة إلا بعد أن نبهه رئيس الوزراء الياباني، وتصافحا بحرارة.

ويعرف ترامب بمواقف "غريبة" في المصافحة مع زعماء الدول، وفي بعض الأحيان يطيل الإمساك بيد من يلتقون به، ويشد عليها بصورة لافتة.



