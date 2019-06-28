بالفيديو.. طلب غير متوقع لترامب من بوتين

28 يونيو 2019 - 12:05 م

مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتن، مطالبا إياه بعدم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وقال ترامب مبتسما وهو يجلس إلى جانب نظيره على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في أوساكا باليابان: "لا تتدخل في الانتخابات، من فضلك، لا تتدخل في الانتخابات".

وكانت أجهزة المخابرات الأمريكية تعتقد أن الكرملين تدخل للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 والتي فاز فيها ترامب على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، قبل أن يتم إغلاق التحقيق في هذه القضية في وقت سابق من العام الحالي.

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