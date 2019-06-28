» أول تعليق لـ "ميدو" بعد وفاة والده

28 يونيو 2019 - 01:38 م

غرد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر المقاصة، لأول مرة ليوجه الشكر لكل من تقدم له بواجب العزاء في وفاة والده.

وكتب "ميدو" عبر "تويتر" قائلا: "شكرا جزيلا لجميع الأهل والأصدقاء الذين قدموا لى ولاسرتى واجب العزاء فى وفاة والدى حسام وصفي رحمة الله عليه وعلى أمواتنا جميعا سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف "التمس العذر لمن لم يتمكن من تقديم واجب العزاء فى المغفور له والدى لظروف خاصة.اسالكم الفاتحة".

وتلقى "ميدو" واجب العزاء فى والده مساء أمس، وحضر العديد من النجوم الرياضة والمشاهير.



