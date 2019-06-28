"ميدو" يوجه الشكر لنجلي مبارك: "ولاد الأصول"

28 يونيو 2019 - 01:45 م

وجه أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق بنادي مصر المقاصة، رسالة شكر لكل من واساه في وفاة والده.

ونشر عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر"، قائلًا: "شكرا جزيلا لجميع الأهل والأصدقاء الذين قدموا لى ولاسرتى واجب العزاء فى وفاة والدى حسام وصفي رحمة الله عليه وعلى أمواتنا جميعا سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والتمس العذر لمن لم يتمكن من تقديم واجب العزاء فى المغفور له والدى لظروف خاصة.اسالكم الفاتحة" .

وتابع: "اشكر مسؤولي الدوله واتحاد الكرة وأندية الزمالك والإسماعيلي ووادي دجله والمقاصة لحضور ممثليهم لتقديم واجب العزاء واشكر بشكل خاص السادة المحترمين أولاد الأصول السيد علاء مبارك والسيد جمال مبارك لحرصهم على الحضور لتقديم واجب العزاء في والدي رحمة الله عليه ...

وواصل شكره بقوله: " كما اشكر بشكل خاص اخوتي رئيس نادي الوحدة السابق الكابتن حاتم الخيمي ونائبه الكابتن عبد الله خوقير على حضورهم خصيصا الى القاهرة من مكة لتقديم واجب العزاء ..

وتوفي أول أمس والد "ميدو" الكابتن حسام وصفي عليه وعلى أمواتنا جميعًا سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والتمس العذر لمن لم يتمكن من تقديم واجب



