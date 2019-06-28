ضبط 1.185 مليون قرص و4 أطنان مخدرات

28 يونيو 2019 - 02:07 م

نشرت الصفحة الرسمية لـ"القوات المسلحة"، بيانًا أكدت فيه يقظتها في الدفاع عن أمن الوطن من خلال تكثيف الجهود للقبض علي مهربين ومتسللين أرادوا أن يدخلوا البلاد.

وجاء بيان الصفحة كالأتي.. "جهود مكثفة لقوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، ضبط مليون و(185) ألف قرص مخدر و(81) دانة RBJ وأكثر من أربعة أطنان لجوهر الحشيش والبانجو المخدر وكميات من الأسلحة والذخائر".

وأضافت: "فى إطار الجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة ومكافحة أعمال التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى من ضبط (1882) كجم لجوهرالحشيش المخدر و (2325) كجم من نبات البانجو المخدر و(3) كجم من مادة الأفيون ومليون و(185) ألف قرص مخدر ، كما تم ضبط (2) بندقية قناصة و(3) بندقية خرطوش و(2) رشاش خفيف و(81) دانة RBJ و(79) عبوة دافعة و(860) طلقة مختلفة الأعيرة و (2) نظارة مراقبة و طن من كيماويات اليوريا والنترات التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة .

وتابعت:"كما نجحت القوات فى إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لعدد (334) فرد من جنسيات مختلفة عبر كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، كما تم التحفظ على عدد (63) سيارة مختلفة الأنواع و(2) أتوبيس و(3) لودر و مركب صيد تستخدم فى أعمال التهريب ، وضبط (19) جهاز للتنقيب عن المعادن و(4) طن للحجارة المخلوطة بخام الذهب وهاتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية وضبط (11) ألف عبوة أدوية مهربة و(4) الآف قطعة غيار للهواتف المحمولة و (72) ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل إحتوائها على مواد مسرطنة .

وأتمت البيان: "هذا ويواصل رجال حرس الحدود جهودهم المكثفة لحماية وتأمين حدود مصر وتشديد الرقابة بجميع المنافذ والمعابر على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .







