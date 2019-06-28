شاهد.. طلب غريب لترامب من بن سلمان في قمة العشرين

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محمد بن سلمان

دونالد ترامب\

انتشر على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، مقطع فيديو اليوم ، يبين حوارا قصيرا دار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة العشرين.

وظهر ترامب في الفيديو وهو يشير لبن سلمان بالوقوف بجانبه أثناء التقاط الصورة الجماعية مع قادة العالم والمشاركين في قمة العشرين في اليابان، ثم ربت على ظهره.



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