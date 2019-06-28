استبعاد نادِ شهير من البطولات الأوروبية

28 يونيو 2019 - 02:14 م

استُبعد نادي ميلان الإيطالي عن المشاركة في المسابقات الأوروبية لكرة القدم لموسم 2019-2020 لعدم احترامه مبادئ اللعب المالي النظيف.

وتأهل خامس الدوري الإيطالي في الموسم الماضي إلى المسابقة الأوروبية "يوروبا ليج"، لكنه عجز عن احترام الشروط المالية للاتحاد الأوروبي في السنوات الثلاث الأخيرة.

وكان ميلان استبعد في يونيو 2018 من النسخة المقبلة ليوروبا ليج لعدم احترامه مبادئ اللعب المالي النظيف للفترة من 2014 إلى 2017، لكن في نهاية 2018، أعاد الاتحاد الأوروبي النظر في قراره، وأعلن فرض غرامة بقيمة 12 مليون يورو مع وقف التنفيذ، مهددا باستبعاده في موسم 2022-2023 أو موسم 2023-2024، إذا "لم يحقق التوازن المالي حتى 30 يونيو 2021".



