مفاجأة.. «تريزيجيه» بديلًأ لـ«صلاح» في ربال مدريد

28 يونيو 2019 - 04:59 م

وضع الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة زين الدين زيدان، عينه على النجم محمود حسن تريزيجيه، جناح قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، بجانب 4 لاعبين آخرين مشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأفادت شبكة سبوركس التركية أن زين الدين زيدان طلب من إدارة ريال مدريد تخصيص كشافين لمتابعة المواهب في كأس الأمم الأفريقية، حيث يأتي تريزيجيه ضمن النجوم الشابة المتوقع توهجهم في البطولة.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن صامويل تشوكيزي، نجم المنتخب النيجيري وفياريال الإسباني نجح في جذب انتباه مسئولي النادي الملكي، متفوقًا على نيكولاس بيبي، لاعب المنتخب الإيفواري ونادي ليل الفرنسي.

وأكدت التقارير أن إدارة ريال مدريد تتابع في الوقت ذاته الجناح الأيمن للمنتخب الجزائري يوسف عطال البالغ من العمر 23 عامًا، بجانب هينري أونيكورو، لاعب المنتخب النيجيري ونادي جالاطا سراي التركي.

وحسب التقرير المنشور من صحيفة سبوركس، أن تريزيجيه يأتي في أسفل قائمة اللاعبين الذين يهتم بهم نادي ريال مدريد، بعدما نجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 10 آخرين مع نادي قاسم باشا التركي.