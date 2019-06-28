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تاجر يقتل ابن عمته بسبب الإيجار في" فرشوط"

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قتل
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متابعات- مصطفى صابر

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قنا

النيابة العامة

الايجار

حبس. تاجر

قتل ابن عمتة

أمرت النيابة العامة بمركز فرشوط، شمال قنا، بحبس تاجر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن قتل نجل عمه، لمطالبته بسداد قيمة الايجار الخاص بالمحل التجاري.

وتلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارا يفيد ضبط "طه ر ح" تاجر بفرشوط بتهمة القتل العمد وذلك لقيامه بالاعتداء بمطواه على ابن عمته محمود جمعة احمد مهندس مدنى وقتله فى مشاجرة بينهما لرفض المتهم دفع ايجار محل تجارى استاجره من القتيل منذ عامين.

تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



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