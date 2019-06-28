سيدة ونجليها يتخلصون من زوجها بطريقة غريبة

28 يونيو 2019 - 06:35 م

لم تكن الوفاة طبيعية، هذا ما أكدته تحريات المباحث، ولكن كانت المفاجأة صادمة بعدما تم الكشف عن ملابسات تلك الواقعة، حيث إنه بعدما تم دفن الجثة علي أساس أن الوفاة طبيعية، تبين أن مبيدا حشريا وضع في كبسولة علاجه الخاص كان سبب الوفاة، وأن الجناة زوجته ونجليهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوسط الدلتا من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون من (عامل - سن 57 - مقيم بقرية بدائرة المركز) باشتباهه جنائياً فى وفاة شقيقه مقيم بذات القرية الذى توفى ودُفن كون وفاته غير طبيعية.

فقد أسفرت جهود فريق البحث عن صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة كل من (ربة منزل "زوجة المجنى" - سن 43 ، ونجليهما (سنى 16، 18 - طالبان بالمرحلة الثانوية الأزهرية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لسوء معاملته لهم حيث قاما نجلا المجنى عليه بوضع "مبيد حشرى" داخل كبسولة علاجه وعقب تناوله لها توفى وأخبرا والدتهما بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.