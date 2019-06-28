  • الجمعة 28 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:50 م
بحث متقدم
المغرب وكوت ديفوار

بث مباشر لمباراة المغرب وكوت ديفوار

رئيس وزراء إثيوبيا

إثيوبيا.. تغييرات واسعة لقيادات الجيش والمخابرات

تريكة

رسالة نارية من «أبوتريكة» لنجوم المنتخب واتحاد الكرة

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

عمرو وردة

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة فى أزمة "الفيديو الجنسي"

السيسي وبن سلمان

بالصور.. «السيسي» يلتقي «بن سلمان» و«ماكرون» في اليابان

تريزيجيه

مفاجأة.. «تريزيجيه» بديلًأ لـ«صلاح» في ربال مدريد

ليبيا

ليبيا.. تقدم جديد لـ«الوفاق» على قوات «حفتر» جنوبي طرابلس

يحاول ذبح شاب بالفيوم

ليلة حمراء تنتهي بالذبح.. القصة كاملة

خالد بن أحمد آل خليفة

بعد تصريحات "آل خليفة".. "حماس" ترد على البحرين

السفير المصري في تنزانيا يقدم أوراق اعتماده لدى جمهورية القمر المتحدة

آخر الأخبار

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

تعرف على أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه

#

سفير مصر في المملكة المتحدة يقدم أوراق اعتماده للملكة إليزابيث الثانية

#

إسرائيل من الأمم المتحدة: سندفن قادة حماس داخل الأنفاق

#

السودان يستدعي السفير المصري بالخرطوم

قام السفير” محمد جابر أبو الوفا“ سفير جمهورية مصر العربية لدى تنزانيا، بتقديم أوراق اعتماده سفيراً غير مُقيم لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية القُمر المتحدة إلى الرئيس القُمرى”عثمان غزالي“، وذلك بحضور وزير الخارجية القُمري” محمد الأمين صيف“، وعدد من كبار المسئولين بالرئاسة والحكومة القمرية.

وفي أعقاب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، قام السفير ”أبو الوفا“ بنقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهنئته إلى شقيقه الرئيس القُمري بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للبلاد. وأكد حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات المصرية القمرية في مختلف المجالات، لاسيما في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مشدداً على حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في جمهورية القمر المتحدة، وتوظيف الإمكانات المصرية لتعزيز الخطط التنموية وبناء القدرات القمرية، خاصةً فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، واهتمام مصر الكبير بتحقيق الأولويات والأهداف الرئيسية لكافة دول القارة الإفريقية.

هذا وقد صرح السفير "أبو الوفا" أنه قد تم خلال المقابلة تناول الإمكانات المتاحة للتعاون بين البلدين وبخاصة في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة والاستثمار والصحة، لاسيما في ظل الاستراتيجية التنموية الجديدة في جزر القمر والتي تم اقرارها مؤخراً وسيتم الشروع في تطبيقها خلال الفترة المقبلة، ورغبة الجانب القُمري في الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية المتميزة لدعم الخطط التنموية في البلاد. كما تناول اللقاء التعاون في مجالي التعليم والتدريب الفني من خلال المنح والدورات التدريبية التي تقدمها مختلف الجهات المعنية في مصر للكوادر القُمرية.

ومن جانبه، فقد أعرب الرئيس غزالي عن الترحيب بالسفير المصري، ودعم بلاده لكافة الجهود المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، معرباً فى هذا الصدد عن تقدير بلاده حكومةً وشعباً لما قدمته مصر لدعم جزر القمر، ومثمناً قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي دائماً ما جمعت البلدين الشقيقين حتى قبل حصول جمهورية القُمر المتحدة على استقلالها، وناقلاً في هذا السياق تحياته وتقديره إلى شقيقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 11 شخصًا في انفجار بمسجد شمال أفغانستان
» أحمد حسن : "محمد صلاح" أقوى من اتحاد الكرة
» حقيقة "اغتصاب طفل النسيم" بمنطقة مكة
» مفاجأة تنتظر "تريزجية" في فترة الانتقالات
» حبس أميني شرطة بعد وفاة متهم داخل قسم حلوان
» محمد صلاح :"وردة" يستحق فرصة ثانية
» مصرع شخصين في تحطم طائرة بأمريكا
» رسميًا.. «كهربا» يطالب اتحاد الكرة بفسخ عقده مع الزمالك
» بعد سقوط قتلى بسبب موجة الحر.. إغلاق 4 آلاف مدرسة في فرنسا
» «الأرصاد»: عواصف ترابية على هذه المناطق غدًا
» تفاصيل حريق "سنتر الهرم".. ومفاجأة كانت بداخله

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة