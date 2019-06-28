سقوط مسجلي خطر بحوزتهما 9.5 كيلو بانجو وأسلحة نارية

28 يونيو 2019 - 07:01 م

ألقت مباحث مركز شرطة شربين في محافظة الدقهلية، القبض على مسجلي خطر، بحوزتهما 9.5 كيلو بانجو وأسلحة نارية.

البداية عندما تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات للمقدم محمد الأرضي رئيس مباحث شربين، بوجود شخصين يستقلون مركبة بخارية (توك توك) على طريق بساط كريم الدين الزرقاء ويشتبه بحيازتهما كمية من المخدرات.

وتم تشكيل فريق بحث من بقيادة المقدم محمد الأرضي رئيس المباحث ومعاوني المباحث النقيب أحمد عاطف والنقيب شادي الغزالي وقوة من وحدة المباحث، وتم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بطريق بساط كريم الدين.

وتمكن رجال المباحث من ضبط "مجدي م.م.ا" عاطل، ومقيم الأحمدية مركز شربين، ومسجل شقي خطر، و"عمرو.ف.م.ح" عاطل، ومقيم محله انجاق شربين، حال استقلالهما توك توك، وعثر بحوزتهما على 3 لفاف كبيره من نبات البانجو المخدر تزن 9.5 كيلو وسلاح ناري وطلقتين من ذات العيار.

وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بحيازتها بقصد الاتجار، وتحرر المحضر رقم 8534 جنايات شربين، وتم العرض على النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.