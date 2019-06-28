» داعية سلفي يهاجم "أبو تريكة" بسبب سيدنا على

28 يونيو 2019 - 08:20 م

هاجم الداعية السلفي حسين مطاوع، الكابتن محمد أبو تريكة لاعب المنتخب المصري السابق، عقب تغريدة للأخير استشهد فيها لمقولة لسيدنا علي بن طالب.

‏وكتب أبو تريكة: "قال علي بن أبي طالب: إن كان لا بدّ من العصبية، فليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال".

وكتب مطاوع: "كعادة الإخوان يعملون على دغدغة مشاعر الجهال والحمقي باستخدام الأحاديث والأقوال المنسوبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون النظر لصحتها من ضعفها".

وأضاف: "وهذا القول الذي ذكره الهارب أبوتريكة ونسبه لعلي بن أبي طالب هو من كلام الرافضة، وكعادته دائمًا يأتي بالكلام الذي يحتمل عدة معان ليجعل القارئ في حيرة شديدة".

وتابع : "فالبعض فسر كلامه هذا تعريضًا باللاعب المصري عمرو وردة وآخر فسره تعريضًا باللاعب محمد صلاح وثالث عقله مبرمج على أن أبوتريكة معصوم لا ينطق إلا بالحق وهذا منهج الإخوان الخبيث الذي يلعب على جميع الحبال ".