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بث مباشر.. مباراة الأرجنتين وفنزويلا (كوبا أمريكا)

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الرياضة

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جنوب أفريقيا

ناميبيا

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة جنوب إفريقيا وناميبيا في بطولة أمم إفريقيا.

شاهد المباراة من هنا..





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