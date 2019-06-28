» المغرب يتأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على كوت ديفوار

تأهل منتخب المغرب إلى دور الستة عشر لبطولة كأس أمم أفريقيا (كان 2019) بعد الفوز على نظيره الإيفواري اليوم الجمعة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة.

ورفع المنتخب المغربي (أسود أطلس) رصيده إلى ست نقاط بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي لينفرد بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره الإيفواري.

ونفض المنتخب المغربي عن نفسه غبار الأداء المتواضع الذي سيطر على استعدادات الفريق للبطولة الحالية واستمر في مباراة الفريق الأولى بالبطولة الحالية رغم الفوز 1 / صفر على ناميبيا وقدم الفريق أداء رائعا في مباراة اليوم على غرار ما قدمه في مباراته أمام المنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم الماضية عام 2018 بروسيا.

وترجم أسود أطلس هذا الأداء القوي في مباراة اليوم إلى فوز ثمين وضع الفريق في الدور الثاني للبطولة ليصبح رابع المتأهلين لدور الستة عشر بعد منتخبات نيجيريا (المجموعة الثانية) ومصر (المجموعة الأولى) والجزائر (المجموعة الثالثة).

وأصبح المنتخب المغربي ثالث المنتخبات العربية تأهلا للدور الثاني في البطولة الحالية بعد منتخبي مصر والجزائر فيما لا تزال الفرصة سانحة أمام منتخبي تونس وموريتانيا للحاق بهم.

وفي المقابل ، واصل المنتخب الإيفواري (الأفيال) عروضه غير المقنعة في الآونة الأخيرة وسقط في فخ الهزيمة اليوم بعدما حقق فوزا صعبا 1 / صفر على جنوب أفريقيا في الجولة الأولى.

وأنهى المنتخب المغربي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله يوسف النصيري في الدقيقة 23 فيما أهدر مع زملائه فرصة حسم المباراة تماما في هذا الشوط بعدما أهدروا عدة فرص محققة كما سنحت بعض الفرص للمنتخب الإيفواري لكنها لم تسفر عن شيء.

وفي الشوط الثاني ، عاند الحظ المنتخب المغربي في أكثر من كرة خطيرة لينتهي اللقاء بنفس نتيجة الشوط الأول.

وكاد المنتخب الإيفواري يسجل أحد أسرع الأهداف في تاريخ البطولة عندما مرر سيرجي أورييه الكرة من الناحية اليمنى اثر هجمة سريعة للفريق وانقض عليها جوناثان كودجا بضرة رأس لكن الدفاع أبعد الكرة قبل تجاوزها خط المرمى.

وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية وأبعد الحارس الإيفواري كرة خطيرة من ضربة ركنية قبل مهاجمي المغرب.

وكثف المنتخب المغربي محاولاته الهجومية في الدقائق التالية وشكل إزعاجا للدفاع الإيفواري في عدة محاولات.

واضطر حارس المرمى الإيفواري سيلفان جبوهو للتقدم خارج منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة لقطع الكرة ومنع يوسف النصيري مهاجم المغرب من الانفراد به اثر هجمة مرتدة سريعة لأسود أطلس.

ولعب حكيم زياش كرة قوية من ضربة حرة احتسبت للفريق المغربي في الناحية اليسرى بجوار منطقة جزاء الأفيال ولكن الكرة مرت خارج المرمى.

وشهدت الدقيقة 19 هجمة نموذجية للمنتخب المغربي عندما مرر يونس بلهندة الكرة من وسط الملعب إلى نبيل درار المنطلق في الناحية اليمنى ليتقدم بالكرة ثم لعبها عرضية قابلها النصيري بتسديدة ساحرة دون أي تردد لكن الكرة مرت خارج القائم مباشرة.

وأسفر الضغط المغربي عن هدف التقدم الذي سجله النصيري في الدقيقة 19 .

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة قادها نور الدين أمرابط من الناحية اليسرى وتوغل بها وسط مدافعي كوت ديفوار حيث راوغ أكثر من لاعب ثم مرر الكرة بينية نموذجية إلى زميله النصيري الخالي من الرقابة على حدود منطقة الجزاء ليسددها النصيري بشكل رائع إلى داخل المرمى على يمين الحارس.

وكاد المنتخب الإيفواري يفسد فرحة أسود أطلس من خلال هجمة خطيرة للغاية في الدقيقة 25 وتمريرة بينية متقنة انفرد على اثرها ماكس ألان جارديل بالحارس المغربي ياسين بونو الذي تقدم قليلا داخل منطقة الجزاء وتدخل مع اللاعب الإيفواري في الوقت المناسب ليحرمه من السيطرة على الكرة وأشار الحكم باستمرار اللعب رغم سقوط جارديل لكن المنتخب الإيفواري فشل في متابعته لهذه الكرة.

واضطر الحارس الإيفواري للتقدم خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 28 لقطع كرة خطيرة من أمام النصيري.

وتوالت هجمات المنتخب المغربي في الدقائق التالية لكن لاعبيه تسابقوا في إهدار الفرص التي سنحت لهم وكان أبرزها في الدقيقة 39 اثر هجمة سريعة منظمة وتمريرة لعبها زياش من الناحية اليمنى وقابلها النصيري بتسديدة من حدود منطقة الجزاء ولكن الحارس الإيفواري تصدى لها.

ورد الأفيال بهجمة سريعة أنهاها جيوفري سيري داي بتسديدة صاروخية أخرجها الحارس المغربي بأطراف أصابعه من تحت العارضة.

وواصل الفريقان هجماتهما الخطيرة في الدقائق الأخيرة من هذا الشوط دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم المنتخب المغربي بهدف نظيف.

واستأنف الفريقان محاولاتهما الهجومية مع بداية الشوط الثاني مع تحسن ملحوظ في مستوى المنتخب الإيفواري عما كان عليه في الشوط الأول.

ولجأ المنتخب الإيفواري لبعض الخشونة في مواجهة محاولات المنتخب المغربي ، ونال وونلو كوليبالي إنذارا في الدقيقة 59 للخشونة مع مبارك بوصوفة.

وعاد أسود أطلس لتهديد المرمى الإيفواري حيث لعب النصيري ضربة رأس مرت فوق العارضة وأتبعها زياش بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة ذهبت فوق العارضة.

ودفع إبراهيما كامارا المدير الفني للمنتخب الإيفواري بلاعبه المخضرم ويلفريد بوني في الدقيقة 63 بدلا من جان ميشيل سيري.

ولكن التغيير لم يسفر عن شيء حيث واصل المنتخب المغربي تفوقه وسيطرته على مجريات اللعب.

وعاند الحظ المنتخب المغربي في الدقيقة 67 اثر هجمة سريعة وتمريرة لعبها درار من الناحية اليمنى وقابلها النصيري بلمسة ساحرة بعقب القدم لكن الحارس تصدى لها فيما أعلن الحكم عن وجود تسلل.

وشن المغربي أشرف حكيمي هجمة خطيرة في الدقيقة التالية لكنه سقط داخل منطقة الجزاء تحت ضغط المدافع إسماعيل تراوري فيما أشار الحكم باستمرار اللعب.

وعاند الحظ المنتخب المغربي مجددا اثر هجمة سريعة منظمة في الدقيقة 73 مرر خلالها أمرابط الكرة من الناحية اليسرى وقابلها النصيري بضربة رأس رائعة ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

ودفع الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي بلاعبه سفيان بوفال في الدقيقة 75 بدلا من زياش.

وتصدى الحارس الإيفواري لتسديدة رائعة من بلهندة في الدقيقة 83 اثر هجمة خطيرة للأسود.

وسنحت الفرصة أمام الأفيال للتعادل في الدقيقة 89 عندما وصلت الكرة إلى إسماعيل تراوري داخل منطقة الجزاء حيث هيأها لنفسه ولعبها بتسديدة خلفية مزدوجة لكن في متناول يد الحارس المغربي.

وأكمل الحظ عناده للأسود في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع اثر هجمة سريعة للفريق وتمريرة عرضية لعبها بوصوفة من الناحية اليسرى لتصل إلى البديل نصير مزراوي الخالي تماما من الرقابة والمندفع بالقرب من المرمى ليقابل الكرة بتسديدة قوية لكن الكرة ارتدت من العارضة.