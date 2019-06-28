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صنعاء.. الحوثيون يتظاهرون تنديداً بـ"مؤتمر المنامة"‎

عرب وعالم

مسيرات بالضفة ضد مؤتمر البحرين
مسيرات بالضفة ضد مؤتمر البحرين

المصريون ووكالات

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تظاهر الآلاف من أنصار جماعة "الحوثي"، الجمعة، في العاصمة صنعاء، تنديداً بـ"مؤتمر المنامة".
ووفق مراسل الأناضول، ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للمؤتمر المنعقد، الثلاثاء والأربعاء، بالعاصمة البحرينية.
وأعربوا عن رفضهم لما يسمى بـ"صفقة القرن، و"كل الصفقات المشبوهة الهادفة إلى تدجين الأمة، وتطويعها لتنساق مع مشاريع الأعداء الهدامة".
وقال عبد القدوس الشهاري، أحد المشاركين في المظاهرة، للأناضول، إن "اليمنيين يرفضون ما يسمى بصفقة القرن، والمظاهرة واحدة من أدوات التعبير الرافضة للمؤتمر".
وأضاف أن "القضية الفلسطينية واحدة من ثوابت اليمنيين، التي لن يقبلوا بالتفاوض حولها".
من جانبه، قال عارف العامري، أمين سر حزب جبهة التحرير (حزب تأسس حديثاً موال للحوثيين)، إن "المواقف العربية المهادنة لمؤتمر المنامة مدانة".
واعتبر، في حديث للأناضول، أن "مؤتمر المنامة يراد منه تمرير المواقف التي تجعل العرب يؤمنون بأنه لن تكون هناك فلسطين ولا موقف".
ويومي الثلاثاء والأربعاء، انعقدت أعمال "مؤتمر المنامة"، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.
ويمثل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، والذي أعلنه البيت الأبيض قبل أيام، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.
ويتردد أن "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية. 

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