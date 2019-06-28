"عكاشة": ثورة 30 يونيو حافظت على الهوية المصرية والعربية

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن ثورة 30 يونيو حافظت على النسيج الاجتماعي للشعب المصري، وحافظت على الهوية المصرية، والهوية العربية مشدد على أن المؤامرة  كانت كبرى وشرسة وشديدة.
وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن  الحرب أشرس والهدف أن تتحول الهوية المصرية من هوية عريقة إلى هوية تمتزج بين الأحقاد والإرهاب وحروب العصابات والمليشيات.
وأشار إلى أنه كان مخططًا أن يقع الشعب في نفق لا يقوم منه أبدا، وكان المخطط كبير لكن الآمال كانت أكبر.



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