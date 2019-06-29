ترامب يستعد لمحادثات مثمرة مع نظيره الصيني بشأن هذا الأمر

29 يونيو 2019 - 12:00 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه يأمل بمحادثات مثمرة مع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن حرب تجارية تلقي بظلالها على النمو العالمي، لكنه قال إنه لم يقدم أي وعود بتأجيل تهديده لفرض رسوم جمركية على المزيد من البضائع الصينية.



وسيعقد الاجتماع بين الزعيمين على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية غدا السبت.



ولإرساء الأسس للاجتماع الثنائي، اجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في الفندق الذي يقيم فيه الوفد الأمريكي، حسبما قال مصدر على دراية بالمحادثات.

وتضاءلت التوقعات بأن يتمكن أكبر اقتصادين في العالم من تخفيف التوترات عندما يجتمع ترامب مع شي.

وقال ترامب للصحفيين بعد سلسلة اجتماعات مع زعماء أوضح خلالها أنه يعطي الأولوية لاتفاقات تجارية ثنائية لتعزيز الاقتصاد الأمريكي "بالحد الأدنى سيكون (اجتماعا) مثمرا. سنرى ما سيحدث وما سيسفر عنه".



وسُئل ترامب عما إذا كان قد وعد شي بهدنة مدتها ستة أشهر قبل فرض رسوم جمركية جديدة على قائمة بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار فقال "لا".



وفرض ترامب بالفعل رسوما جمركية على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار ويهدد بتمديد تلك الرسوم لتشمل بضائع أخرى بقيمة 300 مليار دولار وهو ما يعني فعليا كل شيء تصدره الصين إلى الولايات المتحدة. وردت الصين بفرض رسوم على واردات من أمريكا.



وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الزعيمين حثا فريقي مفاوضي البلدين على العمل على حلول تجارية تحقق منافع متبادلة.

