الكرملين: موقف ماي البناء "مثيرٌ للإعجاب"

29 يونيو 2019 - 01:00 ص

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الموقف الودي والبناء الذي أبدته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، "مثيرٌ للإعجاب".



وأضاف بيسكوف، لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى الجمعة، ماي، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.



ولفت بيسكوف، أن هذا اللقاء يأتي بعد فترة طويلة من تعليق الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وبريطانيا، ووصف اللقاء بين الزعيمين بأنه "إيجابي للغاية".



وتابع: خلال اللقاء سألت ماي بوتين، بوضوح عن (العميل المزدوج السابق سيرغي) سكريبال. وأوضح بوتين الموضوع على أكمل وجه.

