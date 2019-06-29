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بوتين يدعو ترامب لزيارة روسيا في مايو 2020

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ترامب وبوتين
ترامب وبوتين

المصريون ووكالات

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أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجه دعوة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة روسيا، مايو/أيار 2020.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف قوله: "لقد وجهنا الدعوة لترامب لزيارتنا خلال الاحتفال بالذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، في 9 مايو من العام القادم".
وأضاف أن "رد فعل الرئيس الأمريكي كان إيجابيا".
وعقد بوتين وترامب، لقاء على هامش قمة العشرين بأوساكا في اليابان.
يذكر أن روسيا تحتفل يوم 9 مايو من كل عام بعيد النصر على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.
وتجري بهذه المناسبة في العديد من المدن الروسية عروضا عسكرية، وأهمها جميعا العرض العسكري في العاصمة موسكو، وفق المصدر نفسه. 

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