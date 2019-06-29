برلمانية: لو منتخبنا خسر هيبقى عقاب من ربنا عشان "متحرشين"

أحمد عادل شعبان
عبرت البرلمانية أنيسة حسونة عن غضبها الشديد من إعادة اللاعب عمرو وردة إلى صفوف المنتخب بعد أزمة تحرشه بعدد من الفتيات.
وقالت "أنيسة" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "طيب دلوقتي الأستاذ"المتحرش" حيرجع يلعب علي أساس إنه عيل وغلط وزمايله يا حرام مش حيقدروا يلعبوا من غيره علشان زعلانين إننا مسبناهوش يكمل هوايته في التحرش".
وأضافت: "ماشي إذن لو كسبنا عشان هو لعب يبقي المنتخب كسب بفضل "المتحرش وزمايله" ولو خسرنا يبقي ربنا عاقبهم علشان متحرشين،اتكلوا علي الله".
طيب دلوقتي الأستاذ"المتحرش" حيرجع يلعب علي أساس انه عيل وغلط وزمايله يا حرام مش حيقدروا يلعبوا من غيره علشان زعلانين اننا مسبناهوش يكمل هوايته في التحرش !ماشي إذن لو كسبنا عشان هو لعب يبقي المنتخب كسب بفضل "المتحرش وزمايله" ولو خسرنا يبقي ربنا عاقبهم علشان متحرشين،اتكلوا علي الله— Anissa Hassouna (@AnissaHassouna) June 28, 2019
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