» رجل وحيد وسط زوجات زعماء قمة العشرين.. من هو؟

29 يونيو 2019 - 09:52 ص

التقطت صورة تقليدية بمدينة أوساكا اليابانية للسيدات الأوائل اللواتي حضرن أعمال قمة مجموعة العشرين إلى جانب أزواجهن من زعماء العالم، إلا أنها اتسمت بالغرابة بعدما ظهر رجل فيها.

واتضح أن الرجل الوحيد الذي ظهر في الصورة هو فيليب ماي (61 عامًا) زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الذي بدا أنيقا في سترة سوداء، وقميص أبيض، وربطة عنق.

والتقطت الصورة في معبد توفوكو جي في مدينة كيوتو، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وغابت عن الصورة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب (49 عاما).