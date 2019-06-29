أديب لـ صاحب طائرة التجسس على السيدات: "تعبان افتح فيديو"

29 يونيو 2019 - 10:12 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب، علي واقعة ضبط طائرة تجسس تصور السيدات في غرف نومهم بمحافظة القليوبية، قائلاً: "الناس اتجننت".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن هناك حالات هوس جنسي تصل إلى حد المرض.

وتابع الإعلامي مخاطبًا المحامي صاحب الواقعة: "تعبان أوي افتح فيديو".

وقد تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط محامٍ "30 سنة" لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، ويقوم باستخدامها ليلاً للتجسس علي السيدات من الشبابيك والبلكونات المجاورة وهن نائمات ليلا.