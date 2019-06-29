تفاصيل مبكية يروها مدرب الفراعنة عن إصابة "جنش"

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ارشيف
إصابة جنش

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كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، تفاصيل إصابة الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" خلال تدريبات المنتخب مساء أمس استعدادًا للقاء أوغندا غدا الأحد.

وأوضح "رمزى"، إن جميع أعضاء الجهاز الفني فوجئوا بصوت ألم صادر من الحارس، أثناء التدريبات حيث سقط بعد قفزه لأعلى ونزوله بشكل خاطئ.

وأضاف رمزي خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «كلنا زعلانين على إصابة جنش التي حدثت بشكل سريع أثناء التمرين، وكنا نتمتى عدم وصول الأمر لهذا الحد في الإصابة»، متابعًا: «خسرنا عنصر مهم كان مصدر طمأنة لنا.. وجنش من الحراس المميزين على المستوى الفني والأخلاقي».

وأوضح المدرب العام، أن استدعاء الحارس «محمد أبو جبل» للمشاركة في التمرين مع المنتخب يأتي في إطار المساعدة على تمرين حراس المرمى، رغم عدم مشاركته رسميا ضمن قائمة المنتخب في أمم أفريقيا.

وأثبتت الأشعة التي أجراها "جنش" إصابته بقطع في وتر "إكليس"، ليتأكد بذلك غياب الحارس عن مواجهات مصر فى باقي مباريات البطولة.


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