رسالة من رئيس عربي لفنانة شهيرة.. تعرف عليها

29 يونيو 2019 - 10:40 ص

دت الممثلة المغربية سحر الصديقي في قمة السعادة بعدما نشرت تدوينة على حسابها بالفايسبوك مرفوقة بصورة لرسالة تهنئة موقعة من طرف الملك محمد الادس شخصيا.

سحر الصديقي قالت أنها وزجها المخرج منصف مالزي توصلا برسالة تهنئة وتشجيع بعثها العاهل المغربي بسبب نجاح فيلمهما السنمائي الأخير "تاكسي بيض" والذي يبدو أنه نال إعجاب جلالته.

وقالت الصديقي في تدوينتها:"بعد فرحة نجاح فيلمنا طاكسي بيض بالقاعات السينمائية، تغمرنا فرحة لا توصف بعدما تلقينا رسالة تهنئة وتشجيع موقعة من طرف جلالة الملك سيدنا محمد السادس نصره الله، اعترافا بمجهوداتنا وتنويها بعملنا طاكسي بيض..شكرا لكم يا جلالة الملك على دعمكم الشريف الذي يعطينا القوة و العزيمة للاستمرار في العطاء وتجاوز كل العقبات من أجل تحقيق إبداعات ترقى لتطلعاتكم و لذوق أبناء هذا الوطن العزيز".