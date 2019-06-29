  • السبت 29 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:50 م
بحث متقدم
الثانوية العامة

التفاضل والتكامل تعيد "الدموع" لطلاب الثانوية العامة

قمة العشرين

5 مواقف محرجة للرؤساء في قمة العشرين

الجزائر

أخطرها الخيانة العظمي.. وزيرة متهمة بـ22 قضية

نوح

نوح : نجحنا في أول اختبار لمواجهة قنوات الإخوان

حميدتي

حميدتي: " أبشروا بالخير"

الفدا

وفاة الفنان "محمد أبو الوفا" بعد صراع مع المرض

لمي سعود

إعلامية سعودية تثير الجدل بفيديو "خادش للحياء"

ريهام السعيد

تعرف على وصية ريهام سعيد بعد مرضها الخطير

الشيخ محمد أبو بكر

بالفيديو.. أزهري: كفار قريش كان عندهم أخلاق أكتر مننا

الدكتور عبد المنعم سعيد

"ادخل برجلك اليمين".. خطة جديدة للإخوان

"مثلوا بجثته قبل قتله".. رواية مبكية لزوجة شهيد

آخر الأخبار

زوجة الشهيد عامر عبد المقصود، نائب مأمور كرداسة
زوجة الشهيد عامر عبد المقصود، نائب مأمور كرداسة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تصريحات مبكية لزوجة إمبراطور "نيسان"

#

استقبال صغار "الفراعنة" بالطبل والمزمار بأوزبكستان

#

"بكرا هجيلك شهيد".. رواية مبكية لوالدة شرطي علي الهواء

#

قصة بطل مسلم اشتبك مع إرهابي نيوزلندا وأوقفه قبل تفاقم الكارثة

الداخلية

الحدث اليوم

مذبحة كرداسة

الشهيد عامر عبدالمقصود

روت أرملة الشهيد عامر عبد المقصود، نائب مأمور كرداسة، تفاصيل جديدة عن استشهاد زوجها قائلة: "إن الكل سيظل متذكر زوجها الشهيد البطل، الشهيد راح لربنا صايم بعد فترة عذاب".

وأضافت أرملة الشهيد، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم" أنه تم التمثيل بجثة الشهيد وهو حي، لأنه ينتمي لوزارة الداخلية.

وأكدت أن زوجها نموذج مشرف لوزارة الداخلية، وابن وزارة الداخلية مصنع الرجال، معقبة: "الشهداء أبطال شرفاء ضحوا بحياتهم من أجل مصر وتراب مصر الغالية"، مؤكدة أن مذبحة كرداسة هي مذبحة القرن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 15 شخصًا لانهيار جدار بالهند
» بهذه الكلمات.. لاعبو الفراعنة يساندون "جنش"
» 5 ذئاب بشرية يغتصبون فتاة.. التفاصيل الكاملة
» عوائل العالم تتسابق لتبني" طفلة الغابة"
» أسعار الذهب اليوم
» شاهد.. مليونير يتصل بمروحية لتنقذه من زحام المرور
» العثور على غرفة إطالة العمر الخاصة بـ مايكل جاكسون
» عامل يهشم رأس جاره بالفأس في الدقهلية
» المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لـ«أوغندا»
» رجل وحيد وسط زوجات زعماء قمة العشرين.. من هو؟
» سحب تطبيق إلكتروني يستطيع "تعرية النساء"

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة