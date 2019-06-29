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قافلة طبية لصناع الخير والتضامن تصل البحيرة

قبلي وبحري

حياة كريمة
حياة كريمة

أمينة عبد العال

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انطلقت ثاني القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الخرطوم التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة والتي تنطلق بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية ووزارة التضامن الاجتماعي ومحافظ البحيرة.

صرح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأنه تم إطلاق قافلة "عنيك في عنينا" للكشف عن أمراض العيون بقرية الخرطوم والتي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن القرى الأكثر احتياجًا لإطلاق مبادرة الرئيس "حياة كريمة " لدعم المواطنين الغير قادرين.

وأضاف عبد الفتاح، في تصريحات صحفية، أن القافلة الطبية بالبحيرة هي ثاني القوافل الطبية لمبادرة "عنيك في عنينا" والتي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" بقرية الخرطوم التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، حيث تم إطلاق القافلة بعد لقاء تنسيقي مع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لبحث سبل إطلاق مبادرة الرئيس بالمحافظة، مشيرًا إلى أن محافظ البحيرة أشاد بجهود مؤسسة صناع الخير للتنمية بالمحافظة ودعم المواطنين الغير قادرين من خلال القوافل الطبية والمشروعات التنموية.

وأوضح عبد الفتاح، أن المرحلة الثانية من المبادرة بقرية الخرطوم ستشهد البدء في تنفيذ تطوير كامل للقرية، وأن وزارة التضامن ستقدم مسح شامل لكل متطلبات القرية لبدء العمل بها، والذي يشمل إعادة إعمار المنازل كتركيب وصلات مياه، ووصلات كهرباء وأعمال سباكة ونجارة، وأيضا تطوير الوحدات الصحية والبيطرية، والمدراس ومكتب بريد القرية، وغيرها من المنشأت التي تخدم المواطنين، وذلك لتوفير حياة كريمة لائقة بالمواطنين الغير قادرين.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية أطلقت أولى قوافل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الشهامة بمركز ادفو بمحافظة أسوان، وذلك من خلال إطلاق قافلة "عنيك في عنينا" للكشف عن أمراض العيون لأهالي قرية الشهامة.

 


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