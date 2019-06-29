تعليق جديد من اتحاد الكرة عن أزمة "وردة"

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رأي مفاجيء لوائل جمعة في استبعاد عمرو وردة من المنتخب

المنتخب المصرى

عمرو وردة

سيف زاهر

إم بيس ي مصر

عقب سيف زاهر، عضو مجلس اتحاد كرة القدم، على عودة اللاعب عمرو وردة إلى المنتخب الوطني مرة أخرى، قائلاً: "اللاعبون كان لهم دور في عودة وردة للمنتخب".

وأضاف "زاهر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن اعتذار وردة عن ما بدر منه ساهم في تراجع اتحاد كرة القدم مرة أخرى، مؤكدًا أن الجميع التزم بقرار استبعاد وردة، وبعد مباراتنا مع الكونغو تمت مناقشة القرار.

وتابع أن هناك معطيات كانت السبب في تراجع رئيس الاتحاد المهندس هاني أبو ريدة عن قراره باستبعاد وردة، معقبا: "كان في رؤية مختلفة وكلنا في مركب واحد".

وأوضح عضو مجلس اتحاد كرة القدم،  بأن هناك 3 جلسات عقدت لعمرو وردة مع المسئولين، وقريبا سيعلن "أبو ريدة" تفاصيل أزمة وردة وحقيقة ما نسب إليه.


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