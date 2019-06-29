صورة تفضح زواجًا سريًا لفنان شهير.. وتعليقات صادمة

متابعات-علا خطاب
فاجأ النجم قصي خولي، جمهوره، من خلال الصورة التي نشرها ليد طفل وأعلن من خلالها أنه بات والدًا، وبأنه متزوج بشكل سري، تبين بعد ذلك أنها تحمل الجنسية الأمريكية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتبريكات والتعليقات المصدومة والمستغربة هذا الخبر.
وسارع عدد كبير من النجوم إلى تهنئة النجم السوري ومن بينهم زميله الممثل طلال مارديني الذي نشر صورة خولي على تطبيق إنستجرام وعلق عليها بالقول: "لما كنا ناديلك أبو عميد ما كان في عميد وهلا أجى عميد ولي العهد صرت أبو عميد بكل استحقاق مبروك يا رفيقي مبروك يا نجم ع الزواج و ع المولود الجديد".
بدوره لم يعلق قصي على الانتقادات التي رافقت هذا الخبر وسبب إخفائه زواجه وحمل زوجته بل رد على التعليقات ورسائل التهنئة وقال في تعليق: "شكرًا جزيلاً على كل المباركات والمحبة والاهتمام والله يحميكم ويحمي أهلكم وأولادكم جميعًا".
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In you, god gave me a son, a brother and forever a friend, I hope I can be as good of a father to you as my dad was to me. من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر. بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا "جدك" الله يطول بعمره. الله يحميلي العميد جونيور و لا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي اولادكم جميعا.
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