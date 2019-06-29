تأجيل تصالح نجل صفوت الشريف في اتهامه بالتهرب الضريبي

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صفوت الشريف

التهرب الضريبى

محاكمة نجل صفوت الشريف

قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة إجراءات تصالح أشرف صفوت الشريف رئيس مجلس إدارة شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات وسداد مبلغ 500 ألف جنيه في اتهامه بالتهرب الضريبي من المبيعات عن الشركة، وذلك لدور شهر سبتمبر المقبل لإتمام إجراءات التصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية كل من المستشارين عبدالرحيم الخطاري ومصطفى العفيفي، وسكرتارية محمد صبحي.

ويتضمن التهرب الضريبي 4 حالات أقرها القانون منها تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.


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