  • السبت 29 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:41 م
بحث متقدم
أرشيفية

أستاذ أورام يكشف مفاجأة مدوية بشأن سرطان الثدي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

"ترامب" يرفع الحظر عن "هواوي"

الفنان

فنان شهير يصدم جمهوره بصورة له من داخل المستشفى

ارشيفية

من الغرف المغلقة للطائرات.. حكايات التجسس على السيدات

ترامب

ترامب لـ"بن سلمان": لقد قمت بعمل رائع

زوجة الشهيد عامر عبد المقصود، نائب مأمور كرداسة

"مثلوا بجثته قبل قتله".. رواية مبكية لزوجة شهيد

فيس بوك

فضيحة تغرم "فيس بوك" مليون يورو

الثانوية العامة

التفاضل والتكامل تعيد "الدموع" لطلاب الثانوية العامة

قمة العشرين

5 مواقف محرجة للرؤساء في قمة العشرين

الجزائر

أخطرها الخيانة العظمي.. وزيرة متهمة بـ22 قضية

"ترامب" يرفع الحظر عن "هواوي"

عرب وعالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

ترامب: "نيويورك تايمز" فاشلة ومن أعداء الوطن

#

خبير عسكري: "الإخوان حاولوا فصل قناة السويس وسيناء عن مصر"

#

"ترامب" يفاجئ الكونجرس بهذا القرار عن اليمن

#

هذه شروط "ترامب" لحل أزمة هواوي

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في مؤتمر صحفي في ختام قمة العشرين التي عقدت على مدى يومين في مدينة أوساكا اليابانية، أن بلاده رفعت الحظر عن هواتف هواوي الصينية.

قال "ترامب" خلال المؤتمر: "اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي".

أما في ما يتعلق بالشأن الاقتصادي الداخلي، فأكد ترمب أن سياسته حققت أرقامًا جيدة في خفض معدلات البطالة في أمريكا.

يذكر أن وكالة "شينخوا" الرسمية كانت أفادت في وقت سابق بأن البلدين سيستأنفان المفاوضات "على أساس المساواة والاحترام المتبادل".

كما أشارت إلى أن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الأمريكي بأنه يأمل بأن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بشكل منصف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

منتخبنا .. والخوف من القادم!

فراج إسماعيل

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» 4 دول عربية تشترك في فيلم كوميدي
» شاشة سحرية للهاتف ضد الكسر
» مقتل 15 شخصًا لانهيار جدار بالهند
» بهذه الكلمات.. لاعبو الفراعنة يساندون "جنش"
» 5 ذئاب بشرية يغتصبون فتاة.. التفاصيل الكاملة
» عوائل العالم تتسابق لتبني" طفلة الغابة"
» أسعار الذهب اليوم
» شاهد.. مليونير يتصل بمروحية لتنقذه من زحام المرور
» العثور على غرفة إطالة العمر الخاصة بـ مايكل جاكسون
» عامل يهشم رأس جاره بالفأس في الدقهلية
» المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لـ«أوغندا»

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة