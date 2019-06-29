تفصيل مشاجرة علاء مبارك مع نشطاء بسبب "الطيب" و"المخلوع"

29 يونيو 2019 - 02:13 م

أصبح علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق المخلوع حسنى مبارك المسئول الأول والأخير على الرد لكل ما يخص الأسرة بأكملها، وذلك منذ خروجهم من المشهد الرئاسي بمصر في فبراير عام 2011 عقب ثورة يناير.

ولم يبتعد علاء عن الحياة السياسية والأضواء حيث أصبح الناطق الرسمي للعائلة وكل ما يمس الأقاويل التي قيلت عنهم بعد الثورة، وذالك بعدما تلاشي دور الابن الأصغر جمال مبارك وخروجه من الباب الخلفي للمشهد بأكمله.

ويعد الحساب الرسمي لـ"علاء" هو موقع التغريدات "تويتر" الذي يطلق منه سهامه لكل من يحاول المساس بالرئيس الأسبق والعائلة.

ودخل علاء في الكثير من المشاحنات مع شخصيات شهيرة ليست داخل الأطر المصرية بحسب بل أمددت إلى إنحاء الوطن العربي وأكثر، وترصد "المصريون" الكثير من المشاحنات مع هذه الشخصيات في هذا التقرير.

علاء و"كبائن" المنتزه

عقب قرار محكمة شمال القاهرة، بسحب غرفته المتنقلة (كبينته) الخاصة به في منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية (شمال القاهرة)، هاجم علاء مبارك هذا القرار، وكتب على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إخلاء كبائن (غرف صغيرة على الشاطئ) في المنتزه بالقوة الجبرية، هل يمكن إنهاء خلاف قانوني ما زال منظورًا أمام المحاكم؟".

دفاعه عن السنة وشيخ الأزهر

"اشتبك علاء مبارك مع الكثير من المتابعين على تويتر بشأن الهجمة الأخيرة الذي حدثت على السنة وهاجمت شيخ الأزهر".

وقال: "السنة النبوية الشريفة تبين كل أمر لم يرد في القرآن الكريم وهذا لا خلاف عليه".

وأضاف: "استمعت إلى كلمة فضيلة شيخ الأزهر ردًا على الذين يريدون سلخ القرآن عن السنة، فجاءت كلماته قوية بما أجمع عليه المسلمون من ضرورة بقاء السنة إلى جوار القرآن جنبًا إلى جنب وإلا ضاع ثلاثة أرباع الدين".

صراع "علاء" و"رزق"

شن علاء مبارك هجومًا حادًا على الكاتب الصحفي ياسر رزق بعد حواره التلفزيوني الذي أشار فيه إلى احتمال وجود صفقة بين جماعة الإخوان المسلمين وجمال مبارك للعودة إلى السلطة مرة أخرى.

وقال في تغريدة: "هرتلة تدل على سطحية وفقر في التحليل وقراءة الأحداث وعلى شخصية ضعيفة قابلة للتحول في أقل من الفيمتو ثانية، شفاه الله".

السر وراء الهجوم على "عمرو أديب"

لا يقتصر نشاط علاء مبارك على التغريدات المثيرة للجدل، بل يشارك بين الحين والآخر مقاطع مصورة لمبارك، بالتزامن مع الأحداث الجارية.

وتزامنًا مع ذكرى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن السلطة، انتقد نجله علاء مبارك، موقف الإعلامي عمرو أديب "المتلون" تجاه والده.

وتحت فيديو بعنوان "بدون تعليق"، نشر علاء مقابلات للإعلامي المصري وهو يمدح الرئيس المصري وعائلته حينا ويهاجمه أحيانًا أخرى.

وكان عمرو أديب قد دافع بشدة في مقابلات سابقة عن مبارك ونظامه، وأثنى على تعامله مع الصحفيين معبرًا عن حسرته لرحيله.

لكن "أديب" عاد وأكد من خلال الفيديو انتقاده للمطالبين بعودة مبارك، مؤكدًا أنه يكره مبارك لأنه تسبب في خراب البلد، على حد قوله.

ورد عبر برنامجه "الحكاية"، واتهم أديب علاء مبارك بحذف أجزاء من الفيديو وهدده بفتح ملفات فساد ضلع فيها.

وأضاف أديب بأنه انتقد علاء مبارك عندما كان والده في السلطة وهو ما تسبب في إبعاده عن المشهد الإعلامي وقتها.

إخواني: علاء يعتنق البهائية

علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ساخرًا من تصريحات القيادي الإخواني المنشق إبراهيم ربيع حول اعتناق علاء مبارك الديانة البهائية.

من جانبه رد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، معلقًا على شائعة اعتناق علاء مبارك الديانة البهائية، خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ساخرًا: "هو فينا من كدة يا مسلمين.. والمنشق أفندي طالع يفتن ويفضح جماعته كده علي الهواء، سبحان الله".

وعلى هامش شائعة اعتناق علاء مبارك الديانة البهائية، أوضح إبراهيم ربيع أن الجماعة استغلت اختفاء مبارك عام 2005، وأشيع أن ابن مبارك اعتنق البهائية، كما وأنه سيتم الاعتراف بالديانة البهائية كديانة رسمية، وذلك من خلال ضغط سوزان مبارك على مجلس الشعب للاعتراف بها.

أكد إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، عن اعتناق علاء مبارك الديانة البهائية، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أنه تم ترديد شائعة أن علاء مبارك اعتنق البهائية، وأنه سيتم الاعتراف بها كديانة من خلال ضغط سوزان مبارك على مجلس الشعب للاعتراف بالبهائية.

وأوضح إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، أن جماعة الإخوان كانت تستهدف ضرب الرئيس محمد حسني مبارك في صورة ابنه علاء.

الهجوم على وزير "العدل"

شن "علاء"، هجومًا عنيفًا على وزير العدل السابق، محمد عبد العزيز الجندي الذي تحدث عن تهريب مبارك، أمواله عبر شركات خاصة، إلى البنوك الأوروبية.

ونشر في تغريدة له عبر "تويتر": "تعودنا على نشر أخبار كاذبة، ولكن الغريب والمؤسف عندما يأتي الكلام على لسان وزير عدل سابق، دون تقديم أي أدلة على هذه المزاعم، والتي صرح بها في جريدة قومية".

وأضاف علاء مبارك: "إلى متى يتم نشر الأكاذيب عن الرئيس الأسبق مبارك دون أي مساءلة!".

هجوم عنيف علي إعلامي "سعودي"

هاجم "علاء مبارك"، على الإعلامي السعودي إدريس الدريس، بعدما كان رئيسًا للسلطة، قال علاء مبارك: "جاء على لسان الإعلامي السعودي إدريس الدريس لفظًا عن الرئيس الأسبق مبارك، ما كان يجب أن يصدر من إخوة أشقاء نكن لهم كل الاحترام والتقدير، تعودنا منهم دائما احترام وتوقير الكبير".

وكان إدريس الدريس سخر من مبارك في سياق هجوم على الإعلامي عمرو أديب؛ بسبب النقد اللاذع الذي وجهه الأخير للأمير الوليد بن طلال، مالك قناة "روتانا" التي يعمل بها الدريس.