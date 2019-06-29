» البورصة تخسر 60.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر

خسرت البورصة المصرية، خلال الربع الثاني من العام الحالي، نحو 4. 60 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 1. 756 مليار جنيه، مقابل 5. 816 مليار جنيه جنيه خلال الربع السابق له بتراجع بلغ نسبته 4. 7%.

وأظهر التقرير الربع سنوى للبورصة المصرية، تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 32. 4 في المائة، ليسجل مستوى 74. 14100 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 87. 11 فى المائة، ليبلغ مستوى 56. 603 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي هبط بنحو 36. 11 في المائة، ليبلغ مستوى 64. 1540 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الربع الحالي لتبلغ 8. 50 مليار جنيه من خلال تداول 996. 6 مليار ورقة منفذة على 892 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 6. 82 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 551. 15 مليار ورقة منفذة على 586. 1 مليون عملية خلال الربع السابق له.

وذكر أن الأسهم استحوذت على 51. 67% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 49. 32% خلال الربع الحالي.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 4. 62% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 1. 30%، والعرب على 4. 7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 8. 743 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 2. 231 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 6. 66% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 3. 24%، والعرب على 1. 9%، وسجل الأجانب صافي بيع قدره 390. 1 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 3. 151 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.