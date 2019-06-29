«حفيظ دراجي»: «تريزيجيه» أفضل من «صلاح».. ورد المصريين فاجأني

توقع المعلق الجزائري حفيظ دراجي، أن يخطف النجم المصري محمود تريزيجيه الأضواء من زميله محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي في بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الحالية التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

دراجي فتح قلبه لـ"المصريون"، متحدثًا عن أداء المنتخبات في البطولة الإفريقية في دور المجموعات، وتوقعه بالنسبة للمنتخب المرشح للتتويج باللقب.

*ماذا عن النواحي التنظيمية لبطولة أمم إفريقيا في مصر؟

-سبق وقامت مصر بتنظيم البطولة الإفريقية أكثر من مرة، وهي قادرة دائمًا على الظهور بالشكل الرائع الذي شاهدناه، الأمر ممتع حقًا، هذا الأمر ليس جديدًا على مصر، فهي نظمت كثيرًا من مثل هذه المحافل، دائمًا ما أسعد بتواجدي في هذا البلد، بسبب حسن ضيافة أهلها وترحيبهم الشديد.

البطولة أُسند تنظيمها إلى مصر قبل انطلاقها بـ6 أشهر فقط، ويحسب لمصر ظهور المسابقة بهذا الشكل والأداء خلال هذا الوقت القصير.

*رأيك في الأداء الفني للمنتخبات المشاركة في دور المجموعات؟

-دور المجموعات لم يظهر كما كنت متوقعًا، لكن المنافسات ستتحسن ابتداءً من دور الـ16 المقبل؛ بعد صعود المنتخبات القوية المتحمسة للعودة بلقب "الكان" إلى بلادها.

*ماذا عن تعليقك في مباراة الجزائر وكينيا بأن منتخب "محاربي الصحراء" أصحاب الأرض؟

-أقسم بالله، أشعر أن مصر بلدي، والتعليق كان عفويًا جدًا، وردود الفعل على السوشيال ميديا فاجأتني، وبالفعل مصر هي الوطن الثاني لي بعد الجزائر.

*ما رأيك في أداء الجزائر في كان 2019؟

-منتخب الجزائر ظهر بمستوى مميز في المباراتين اللتين لعبهما حتى الآن، وننتظر لنرى إذا كنا سنذهب بعيدًا أم لا.

*كيف رأيت مستوى منتخب مصر في البطولة؟

-منتخب مصر أدى ونجح في التأهل، وكان هناك تخوف بعد مباراة زيمبابوي الأولى، ومن الصعب العمل في مصر بسبب الضغوط من الجميع؛ لأن مصر يوجد بها 80 مليون مدرب، ويصعب إرضاؤهم جميعًا، ونحب أن نرى منتخب مصر مثل البرازيل.

*هل ترى أن منتخب الجزائر قادر على الحصول على لقب أمم إفريقيا؟

-من الصعب حصول الجزائر على لقب أمم إفريقيا.

*من أفضل لاعب ظهر في البطولة حتى الآن؟

محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، وقاسم باشا التركي من أفصل لاعبي البطولة حتى الآن، هو لاعب رائع قد يخطف الأضواء من محمد صلاح في البطولة.

وهذا الأمر لا يبخس حق لاعبين آخرين، فعلى الرغم من إطلاق اسم منتخب صلاح على الفراعنة، إلا أن محمود حسن تريزيجيه هو الأفضل بين لاعبي منتخب مصر حتى الآن، وأظهر أنه لاعب مميز وله مستقبل كبير والجميع أشاد بأدائه.

*بعض جماهير المصرية ترى أنك تقلل من صلاح لصالح رياض محرز؟

-صلاح مثل رياض محرز، فالجميع يعتبر بمثابة وجهة مشرفة للعرب في الملاعب الأوروبية.. أنا أحب أمي فهل معنى ذلك أن أكره باقي الأمهات ولا أتمنى لهن الخير.

*ماذا عن المقارنة بين صلاح ومحرز؟

-هذه المقارنات تظهر بين الجماهير فقط، فالثنائي لديه قدرات وإمكانيات، وهما لاعبان كبيران، ووجهة مشرفة للعرب في الملاعب الأوروبية وخاصة الدوري الإنجليزي.

*ما المنتخبات المرشحة لحصد لقب أمم إفريقيا؟

-مصر المرشح الأول لحصد أمم إفريقيا يليها المغرب، والجزائر، والعديد من المنتخبات الأخرى تأتي في المرتبة الثالثة.

*رؤيتك للأوضاع السياسية في الجزائر الآن؟

- لا أحب الحديث في الوقت الراهن عن السياسة، ولكن أتمنى استقرار الأوضاع في بلادي، وكل البلاد العربية بشكل عام.