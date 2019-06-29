» السودان.. المجلس العسكري يقبل المقترح الأفريقي لحل الأزمة

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قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، إن الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا للمجلس في 27 يونيو، ملائم لاستئناف المحادثات مع قوى الحرية والتغيير لحل الخلافات بين الطرفين.

وقال محمد ضياء الدين، عضو قوى الحرية والتغيير، إن "الوساطة الإثيوبية الأفريقية تمت دراستها بشكل جيد من قبلهم، كما تم الانتهاء من دراسة متكاملة تتضمن رؤية الحرية والتغيير تجاه  مقترح الوساطة، لكنها لم تنشر حتى الآن بناء على رغبة لجنة الوساطة، التي طالبت من المعارضة الحفاظ على سريتها".

وأكد على عدم وجود نتائج إيجابية حتى الأن حول مقترح لجنة الوساطة الإثيوبية الإفريقية، مشيرًا إلى موافقة المجلس العسكري على الجلوس مع قوى الحرية والتغيير وليس مقترح الوساطة كما يتخيل البعض —وفق قوله-.



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