أبوهاشم: هذه استراتيجية الإخوان داخل مصر

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قال القاضي السابق، عماد أبوهاشم، المنشق عن "الإخوان المسلمين"، إن الجماعة تتحرك في الداخل المصري من خلال مستويين رئيسيين أحدهما شعبوي والآخر عسكري.

وأضاف أبوهاشم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جماعة الإخوان بعد أن خاب مسعاهم وارتد إليهم كيدهم وبطل ما كانوا يصنعون، أخذت عصابات "مافيا" الإخوان الإرهابية تتحرك في الداخل المصري بالتوازي على مستويين رئيسيين.
وأوضح أن "المستوي المستوى الأول هو الشعبوى ويستهدف فى مرحلته الأولى تحريض جموع المواطنين بكافة الوسائل الممكنة على الامتناع عن سداد الضرائب ورسوم الخدمات المستحقة للدولة عليهم ، ولاسيما "فواتير" الكهرباء التي يعلق الإخوان آمالاً عريضة في استنفار الناس للامتناع عن سدادها؛ ليكون ذلك بداية سلسلة لا تنتهى من صور العصيان المدنى الأخرى تصيب كافة مرافق ومؤسسات الدولة بالشلل التام".

وأكد أبوهاشم أن "المستوى الثاني في إستراتيجية تحرك الإخوان في الداخل المصري هو المستوي العسكرى والذي يستهدف عناصر قوات الأمن المصرية بوابل من العمليات النوعية المتتالية تكون بمثابة نقطة انطلاق لبث شائعاتهم المغرضة التى يتمحور إفكها حول عدم قدرة الدولة المصرية عن توفير الحماية للجنود والضباط واستخفافها بأرواحهم الطاهرة، وذلك بغية خفض الروح المعنوية وإثارة حالة من السخط والتذمر داخل صفوف المؤسستين العسكرية والأمنية في آن واحد وإحداث عدد من التصدعات والانشقاقات بهما، فضلاً عن إثارة حفيظة أسر الشهداء المنكوبين في أبنائهم وذويهم والمتعاطفين معهم ضد القادة العسكريين والمدنيين معًا على حد السواء.
وشدد أبوهاشم على أنه يثق في قدرة رجال الأجهزة الأمنية البواسل في الجيش والشرطة على التصدى إلى هذه الشرذمة الضالة من خلال خطط مضادة سريعة وحاسمة تكفل سد كافة الثغرات التي يحاول أولئك المفسدون النفاذ من خلالها.
وتوعد أبو هاشم جماعة الإخوان قائلاً: "إنني على يقين تام أنه مازال في جعبتي ما يوجعهم ويحرق قلوبهم جراء ما يفعلون".


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