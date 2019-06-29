مدبولي يتفقد مبنى مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

عصام الشربيني
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مبنى مجلس الوزراء الذى تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة، استعدادا لعقد اجتماعات مجلس الوزراء قريبا به.
وتجول الدكتور مصطفى مدبولى بقاعة الاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامى، للاطمئنان على التشطيبات النهائية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن.
ويتكون المبنى الجديد من دور أرضى وأربعة أدوار علوية، ويتم حاليا الاستعدادات والتشطيبات النهائية به، كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والصيانة.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبنى، لما أنجزوه فى وقت قياسى، والتقط صورا تذكارية مع المهندسين والفنيين والعمال بالمبنى.
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