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أمم إفريقيا.. موريتانيا تتعادل سلبيًا مع أنجولا

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موريتانيا

أنجولا

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة لقاء موريتانيا مع أنجولا في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "السويس"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

جاء الشوط الأول من عمر المباراة متوسط المستوى، فيما جاء الشوط الثاني أفضل كثيراً عن سابقه، وشهد إهدار العديد من الفرص التهديفية لمنتخبي موريتانيا وأنجولا.

وكاد أداما با أن يفتتح باب التسجيل لمنتخب موريتانيا في الدقيقة 60 بعدما تلقى عرضية عن طريق إسماعيل دياكيتي استقبلها أداما با بتسديدة قوية لكن اصطدمت بالدفاع ومرت بعيدًا عن منطقة الخطورة.

وفي الدقيقة 63 كاد ويلسون أن يسجل الهدف الأول لمنتخب أنجولا بعدما تلقى عرضية متقنة من برونو جاسبار في الجهة اليمنى وصلت إلى ويلسون الذي سددها بغرابة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 71 أنقذ دفاع منتخب أنجولا مرماه من هدف محقق بعدما نجح في إبعاد الكرة في اللحظات الأخيرة من أمام إسماعيل دياكيتي لاعب موريتانيا.

وألغى الحكم المصري ابراهيم نور الدين هدفاً لمنتخب أنجولا سجله جيرالدو لاعب الأهلي فى الدقيقة 90 بداعى التسلل.

وجاء تشكيل منتخب أنجولا كالتالي: كاباكا، جاسبر، ماسونجونا، بايزو، باستوس، شو، كارمو، كامبوس، ريبيرو، دالا، دا كوستا، في حين جاء تشكيل موريتانيا كالآتي: سوليماني، دياو، عبيد، عبدول با، ندياي، كامارا، ديلاهي، الحسين العبد، دياكيتي، آداما با، خليل بسام.

هذا التعادل رفع رصيد أنجولا إلى نقطتين ليتقاسم المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، خلف مالي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما حصد موريتانيا النقطة الأولى في المركز الرابع والأخير.

ويلتقي منتخب موريتانيا مع تونس، وأنجولا مع مالي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الخامسة.


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