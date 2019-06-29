عاطلان يذبحان فتاة داخل حمام شقة بالعمرانية

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متابعات- مصطفى صابر

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النيابة العامة

العمرانية

حبس عاطلين

ىذبح فتاة

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، قرارا بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل فتاة فى العشرينيات من عمرها داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، وطلبت تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجنى عليها.

وكشفت التحقيقات أن خلافات نشبت بين المجنى عليه والمتهمين دفعتهم لتسديد طعنتين نافذتين إلى رقبتها مما أسفر عن وفاتها، ووجهت لهم النيابة تهمتى القتل وحيازة سلاح أبيض، وواجهتهما بما أسفرت عنه تحريات المباحث.

وتابعت التحقيقات، أن الفتاة كانت تربطها علاقة مع أحد المتهمين وتوجهت معه إلى شقة بمنطقة العمرانية، وكان ينتظره صديقه المتهم الثانى، وهناك حدثت مشادة بينهما دفعت المتهمين لتسديد طعنات نافذة إليه مما أسفر عن وفاتها.

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل شقة سكنية بدائرة القسم فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال معاينة العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث الجنائية، أن الجثة لفتاة، ملقاة داخل شقة سكنية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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